Navigator com lucro de 49,8 milhões no 3.º trimestre, mais 1,9% face a período homólogo

Lusa26 Out, 2017, 08:49 | Economia

No terceiro trimestre de 2016, a Navigator tinha registado um lucro de 48,8 milhões de euros.

Entre junho e setembro, a empresa do PSI 20, teve um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), de 101,7 milhões de euros, quando no período homólogo tinha sido de 106,2 milhões de euros.

A dívida líquida da empresa foi de 742,0 milhões de euros face aos 723,4 milhões verificados no terceiro trimestre de 2016.

O desempenho do terceiro trimestre reflete, de acordo com a empresa, "a melhoria das condições de mercado que ocorreu ao longo do ano".

"O volume de negócios apresenta um crescimento de 5,4% quando comparado com o valor registado no trimestre homólogo, em resultado essencialmente do bom desempenho do negócio da pasta" e um "maior volume de vendas de papel", além de "uma evolução positiva no valor de vendas de tissue e energia, e um incremento adicional de cerca de Euro 5 milhões em resultado do novo negócio de pellets".

A Navigator registou nos nove primeiros meses do ano um resultado líquido de 145,8 milhões de euros, mais 8,6 % alcançados no mesmo período do ano passado.

O EBITDA foi de 300,1 milhões nos primeiros nove meses, contra 301,5 do período homólogo, enquanto a dívida líquida remunerada foi agora de 742 milhões, quando tinha sido de 723,4 milhões de euros.

O volume de negócios nos primeiros nove meses de 2017 situou-se em 1.210 milhões de euros, um crescimento de 4,7% [face aos primeors nove meses de 2016], sustentado essencialmente pelo bom desempenho das vendas de pasta, de energia e de tissue", refere a empresa, no relatório sobre os resultados.