Navigator vai distribuir dividendo de 0,2371 euros por ação

Lusa23 Mai, 2018, 21:58 | Economia

Num comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a The Navigator Company refere que na "Assembleia-Geral de Acionistas hoje realizada foram aprovadas, por maioria, as propostas do Conselho de Administração referentes ao relatório da gestão, balanço e às contas do exercicio de 2017, em base individual e consolidada.

O resultado líquido da Navigator Company atingiu os 207,8 milhões de euros em 2017, uma quebra de 4,5% relativamente ao ano anterior, segundo os resultados comunicados à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), em 08 de fevereiro.

No ano de 2017, a empresa do PSI20 teve um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 403,8 milhões de euros, uma subida de 1,6% relativamente aos 397,4 milhões registados no ano anterior.

Na sessão de hoje, a Navigator avançou 1,08% para 4,88 euros.