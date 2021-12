Navigator vai pagar aos acionistas quase 50 milhões de euros até ao final do ano

"Tendo em vista o desempenho da Sociedade no corrente exercício de 2021, o Conselho de Administração da The Navigator Company, S.A. informa que, em reunião realizada hoje, deliberou efetuar um adiantamento sobre os lucros aos acionistas, a realizar até ao final do ano, no montante de 49.996.169,75 euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O montante em causa é "equivalente ao valor ilíquido de 0,0703 euros por ação".

A Navigator totalizou 114,2 milhões de euros de lucro até setembro, mais 51,8% do que em igual período do ano passado, anunciou em empresa no dia 28 de outubro.

As ações da The Navigator Company fecharam hoje a subir 0,25% para 3,264 euros na Euronext Lisbon.

The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta e papel, `tissue` e energia.