Neeleman garante o empenho dos accionistas privados na TAP

David Neeleman quebrou o silêncio em relação à TAP, para garantir o empenho dos accionistas privados na empresa. O empresário agradece o empréstimo de emergência do Estado português e até aceita a entrada imediata do estado na Comissão Executiva da empresa, mesmo antes de uma eventual capitalização do empréstimo.