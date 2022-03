Negociações na Ucrânia e pandemia na China fazem cair preços do petróleo

Nos mercados da energia, o preço do barril de petróleo caiu na terça feira para 99 dólares/barril, regressando depois à marca dos 100 dólares, no início da tarde. Trata-se ainda assim de uma baixa espectacular, depois de o barril ter atingido os 130m dólares no início de março, em consequência da invasão russa.





Para além das expectativas de cessar-fogo alimentadas pelas conservações entre ambos os beligerantes, os analistas de mercados consideram que esta baixa de preços está relacionada com a probabilidade de uma baixa da procura chinesa de petróleo, em contexto de agravamento da pandemia, e de uma alta da produção por parte de países como a Arábia Saudita, a pedido das potências ocidentais.





A isto acrescem ainda as declarações do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, favoráveis a uma renovação do acordo com o Irão. O consequente levantamento das sanções ao Irão permitiria também um aumento da oferta de petróleo disponível no mercado internacional.





Em todo o caso, a limitada capacidade das monarquias do Golfo para aumentarem a produção dá maior relevo ao factor chinês na baixa de preços. Não se trata apenas do agravamento que aí se regista da pandemia, mas também do tipo de política que volta a ser adoptada pelas autoridades chinesas para o debelarem, com uma estratégia de reconfinamento e um objectivo assumido de "zero-covid".





Mesmo assim, os preços do petróleo continuam no seu nível mais alto desde setembro de 2014, com a excepção das duas primeiras semanas deste mês.