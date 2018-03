Negociações sobre dívida de Moçambique vão ser lentas e sem incentivos para cedências

Lusa21 Mar, 2018, 18:14 | Economia

"O início das negociações, que chega mais de um ano depois de o Governo ter oficialmente entrado em incumprimento financeiro no `Eurobond` de 727 milhões, é um passo na direção certa, mas nós acreditamos que as conversações devem avançar lentamente, com nenhuma das partes a ter um ímpeto significativo para conceder terreno", consideram os analistas.

Num comentário ao início das negociações, que arrancaram na terça-feira em Londres, a BMI Research vincou que "o `default` não deve minar substancialmente a perspetiva positiva de crescimento a médio prazo", exemplificando com a decisão da petrolífera italiana ENI de avançar com o "enorme projeto de 7 mil milhões de dólares em meados de 2017".

Para a BMI, o facto de uma das maiores petrolíferas mundiais ter avançado com um megaprojeto em Moçambique já depois de o país ter deixado de pagar a dívida externa e de as agências de notação financeira terem descido o `rating` do país para `Default` mostra que "o Governo vai ser lento a apresentar uma oferta que os credores considerem aceitável".

Se o Governo vai ser lento, o mesmo vai acontecer com os credores: "com a produção de gás natural a fornecer um aumento substancial às receitas fiscais e à capacidade do Governo para cumprir com as obrigações, nós acreditamos que os credores devem esperar por um acordo melhor", defendeu a BMI à Lusa.

Os investidores, concluem, "ainda encontram valor na dívida de Moçambique", mas o maior problema reside nos outros setores da economia.

"Já começámos a ver uma significativa exclusão [`crowding-out`, no original em inglês] do setor privado, já que o crescimento do setor dos bancos comerciais está a ser impulsionado cada vez mais pela dívida interna, em vez de empréstimos ao setor privado", escrevem os analistas.

"O arrastar das negociações, limitando o acesso do Governo a outras fontes de financiamento, vai aprofundar esta tendência, pesando na capacidade do Governo para apoiar o desenvolvimento económico do setor privado", acrescentam.

O Governo de Moçambique propôs na terça-feira aos credores e investidores na dívida pública um perdão de 50% da dívida atrasada, ou seja, 318 dos 636 milhões de dólares de dívida que já devia ter sido paga.

De acordo com o documento apresentado aos credores em Londres, e a que a Lusa teve acesso, Moçambique propõe um `haircut` [perdão de dívida] de 50% nos juros passados e nas penalizações, caso existam", e alterações às taxas de juro e à maturidade da emissão de dívida, cujo prazo inicial terminava em 2020 e já foi alargado para 2023 no final de 2016.

As diretrizes da reestruturação, lê-se no documento, são "um cupão e taxas de juro muito baixas até 2023, uma taxa de juro ou cupão para além de 2023 em níveis moderados para lidar com os constrangimentos no serviço da dívida, um `haircut` nos juros passados e capitalização do saldo, limitadas amortizações até 2028 e oferta de pagamentos em moeda local aos detentores nacionais da dívida".

Na apresentação aos investidores e credores sobre os passos que o Governo defende para reestruturar a dívida pública, que atingiu níveis insustentáveis para as finanças públicas moçambicanas, o executivo propõe aos credores a opção de trocarem os títulos por um de três instrumentos financeiros.

Em todas elas, a maturidade é alargada em oito, 12 ou 16 anos, sendo que nesta última será pago duas vezes por ano um cupão de 2% até ao quinto ano e depois um de 3% entre o quinto e o décimo ano, que sobe para 6% a partir desse ano.

Na prática, Moçambique suaviza as prestações da dívida nos próximos anos e aceita pagar mais no final do período, contando com as receitas do gás natural, que deverão entrar em força a partir da próxima década.

As organizações da sociedade civil têm acusado o Governo de falta de transparência e pediram que o executivo prestasse informação "perante os cidadãos através de um informe em sessão plenária na Assembleia da República", antes da reunião em Londres, o que não chegou a acontecer.