Negócio internacional da EDP mitigou prejuízo do negócio convencional em Portugal

"Os resultados do negócio internacional da EDP foram muito positivos, o que permitiu mitigar o prejuízo acumulado, no último ano e meio, no negócio convencional em Portugal", disse António Mexia, numa nota enviada à agência Lusa.

De acordo com o presidente executivo da EDP, estes resultados em Portugal "decorrem de um contexto regulatório e fiscal adverso e de um primeiro semestre extremamente seco".

Para António Mexia a aposta numa política de investimento e crescimento internacional, "focada em energias renováveis e aliada ao plano de rotação de ativos, tem demonstrado ser uma estratégia de sucesso".

A EDP registou, no primeiro semestre, 405 milhões de euros de lucro, mais 7% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da elétrica totalizou 1.908 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 11%, "com uma contribuição positiva de todos os segmentos".

Por sua vez, entre janeiro e junho, o investimento operacional consolidado ascendeu a 825 milhões de euros, progredindo 13% face a igual período de 2018.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP cedeu 0,15% para 3,37 euros.