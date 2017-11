Negócios nos serviços aumentam 6,4% em setembro - INE

Lusa13 Nov, 2017, 13:11 | Economia

De acordo com o INE, no conjunto do terceiro trimestre de 2017, as vendas de serviços aumentaram 6,1% (6,9% no trimestre anterior).

As secções que mais contribuíram para a variação do índice agregado foram as de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e a de transportes e armazenagem, com contribuições de 2,2 pontos percentuais e 1,8 pontos percentuais, respetivamente, resultantes de variações homólogas de 3,9% e 11,7% (4,3% e 7,6% em agosto, pela mesma ordem).

A secção alojamento, restauração e similares apresentou a variação homóloga mais intensa em setembro (12,6%) e também a maior aceleração face ao mês anterior (5,7 pontos percentuais).

Os índices de emprego, de remunerações brutas e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 3,4%, 4,4% e 3,4%, respetivamente (3,6%, 4,7% e 3,7% em agosto, pela mesma ordem).