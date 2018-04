Negócios nos serviços desaceleram em Fevereiro

Lusa12 Abr, 2018, 12:37 | Economia

O índice de volume de negócios nos serviços desacelerou em fevereiro 1,4 pontos percentuais face ao mês anterior, sendo as secções que mais contribuíram para a variação do índice agregado as de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e de transportes e armazenagem, com variações de 4,6% e 6,5% respetivamente, abaixo dos aumentos de 6,9% e 6,5% em Janeiro, pela mesma ordem.

O INE salienta que a secção de atividades de informação e de comunicação apresentou a "desaceleração mais significativa", passando de uma taxa de variação homóloga de 1,8% em Janeiro para uma queda de 2,3% em Fevereiro, originando o único contributo negativo para o índice total.

Os índices de emprego, de remunerações brutas e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogos de 4,6%, 5,6% e 4,6%, respetivamente, abaixo dos 4,7%, 6,0% e 5% em Janeiro, pela mesma ordem.