Nem mais um tostão para o Novo Banco, garante ministro das Finanças

Na estreia como ministro no Parlamento, João Leão recomendou ao presidente do Novo Banco que se concentre em gerir bem.



O governante assumiu, no entanto, que afinal pode haver mesmo mais dinheiro para o Novo Banco, caso o Estado seja envolvido numa eventual solução futura para recapitalizar o banco, em caso extremo.



Mas João leão negou que essa seja uma ajuda automática que decorra do processo de venda.