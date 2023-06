Nestlé Portugal quer contratar 100 trabalhadores e mantém foco na sustentabilidade

"Temos aumentado, constantemente, o número de trabalhadores em Portugal [...] e vamos continuar a fazê-lo este ano, em função do aumento do trabalho", afirmou a presidente executiva da Nestlé Portugal, Anna Lenz, que falava aos jornalistas na sede da empresa, em Linda-a-Velha, distrito de Lisboa.

Segundo os números avançados por esta responsável, anualmente, a Nestlé Portugal tem contratado perto de 100 colaboradores, número que "deverá ser similar" também em 2023.

No âmbito das celebrações do 100.º aniversário da marca, a Nestlé realizou hoje a conferência "Nestalk", que contou com a presença do presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider.