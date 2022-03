New Life Portugal abriu unidade de retiro no concelho de Gouveia

A propriedade da New Life Portugal está localizada no Parque Natural da Serra da Estrela, cobre uma área de 29,65 hectares e é constituída por dez quintas de pedra tradicionais remodeladas em quatro aglomerados residenciais.

"No total, são 49 suítes para clientes e nove acomodações para funcionários. A equipa é composta por 21 funcionários (10 portugueses e 11 de diferentes nacionalidades), liderada por Julien Gryp, `managing director` da New Life Portugal", adiantou aquela estrutura em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, as instalações incluem um centro comunitário multifuncional com sala de jantar, piscina, sauna, sala de massagem e ginásio.

"Há também uma sala de meditação com paredes de vidro, que oferece vistas panorâmicas do vale, e um centro de terapia com um ambiente tranquilo que origina uma sensação de conforto para aconselhamento, `coaching` e cura profunda", acrescentou.

A New Life Portugal adiantou que "tem algo a oferecer a quem está interessado em viver uma vida mais equilibrada e saudável".

"Para alguns será para aprender mais sobre meditação, `mindfulness` e `yoga`, e para outros sobre como é a vida numa comunidade `mindful`. O espaço também é indicado para pessoas ocupadas que gostariam de tirar férias relaxantes na natureza com o valor acrescentado de poder participar em aulas de `yoga`, meditação e ginástica", esclareceu.

A fonte acrescentou que a unidade que abriu as portas em Folgosinho, uma localidade do município de Gouveia, no distrito da Guarda, "é ideal para iniciativas de bem-estar no local de trabalho destinadas a prevenir o `burnout` e ensinar técnicas para lidar com o `stress`".

"Os hóspedes que ficam mais tempo podem receber apoio para situações de `stress`, esgotamento, ansiedade, depressão, tristeza, solidão, prevenção de recaídas e cuidados posteriores ao vício. Aqui vão trabalhar com uma equipa de especialistas qualificados, `life coaches`, instrutores de `wellness` e terapeutas".

A fonte lembrou que a pandemia de covid-19 "veio revelar a necessidade urgente de apoio à saúde mental para pessoas de todas as profissões, idades e sexo".

Reconhecendo essa lacuna no campo da saúde mental e bem-estar, "a New Life exportou para a Europa o seu bem-sucedido conceito de retiro acessível da Tailândia, com a inauguração de uma segunda filial em Portugal".

O investimento realizado pela New Life na criação da unidade em Gouveia foi de 7,5 milhões de euros.

O novo centro foi criado "com o patrocínio privado parcial e apoio financeiro da Autoridade de Turismo de Portugal e do Programa Portugal 2020" financiado pela União Europeia.

A New Life Portugal oferece quatro programas transformacionais, "que funcionam segundo um modelo híbrido que combina atenção plena, apoio emocional personalizado, vida em comunidade e reconexão com a natureza".

"Resilience Path", "Wellness Path", "Contemplative living Path" e "Rest and Rejuvenate Path" são os programas disponibilizados ao público pela nova unidade instalada na região da Serra da Estrela.