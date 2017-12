Nicolau Santos deixa Expresso no final do ano, mas mantém colaboração com grupo

Lusa15 Dez, 2017, 20:04 | Economia

Em comunicado, o grupo adianta que "a decisão foi tomada pelo próprio e comunicada ontem [quinta-feira] à administração".

No entanto, Nicolau Santos "manter-se-á como cronista do jornal, no seu espaço de opinião no Caderno de Economia, no `site` e no Expresso Diário, bem como na SIC Notícias, como comentador e como moderador do Expresso da Meia Noite".

O Expresso e a Impresa "agradecem todo o empenho e dedicação de Nicolau Santos, que esteve quase 20 anos na redação e depois na direção do Expresso e manifestam a sua satisfação em continuar a contar com a visão e a opinião forte de Nicolau Santos nas marcas de informação do grupo".