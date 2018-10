Nobel da Economia atribuído a estudos sobre crescimento sustentável

RTP08 Out, 2018, 11:13 / atualizado em 08 Out, 2018, 11:48 | Economia

A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu o Prémio Nobel da Economia aos estudos sobre o crescimento sustentável a longo prazo na economia. Os dois investigadores distinguidos são os norte-americanos William D. Nordhaus e Paul M. Romer.





BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 de outubro de 2018



De acordo com o Comité, os estudos premiados com o Nobel da Economia representam “ferramentas cruciais para compreender como a economia interage com a natureza e com o conhecimento e que medidas ajudam a gerar crescimento económico sustentado e sustentável a longo prazo”.



Laureate William Nordhaus’ research shows that the most efficient remedy for problems caused by greenhouse gas emissions is a global scheme of carbon taxes uniformly imposed on all countries. The diagram shows CO2 emissions for four climate policies according to his simulations. pic.twitter.com/tmxUE6MiLn — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 de outubro de 2018

This year’s Economic Sciences laureate Paul Romer’s research shows how the accumulation of ideas sustains long-term economic growth. He demonstrated how economic forces govern the willingness of firms to produce new ideas and innovations. #NobelPrize pic.twitter.com/LeWDpiIHrF — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 de outubro de 2018

O estudo de Nordhaus foi premiado por “integrar a mudança climática na análise da macroeconomia de longo prazo”. A investigação de William D. Nordhaus aborda a interação entre sociedade e natureza, sendo a primeira a abordar um método quantitativo que descreve esta relação.Quanto à investigação de Romer, o norte-americano recebe o prémio por “integrar as inovações tecnológicas na análise da macroeconomia de longo prazo".Em 2017 o prémio Nobel da Economia foi atribuído a Richard Thaler, cujos estudos estão relacionados com a economia comportamental.