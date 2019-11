Nokia anuncia criação de centro de excelência em Portugal

O anúncio foi feito na Web Summit, em Lisboa, na presença do primeiro-ministro, António Costa, no `stand` da StartUP Portugal.

De acordo com a diretora executiva de Informação da Nokia, Ursula Soritsch-Renier, o talento dos recursos humanos disponíveis em Portugal foi a razão para a empresa escolher esta localização para o novo centro de excelência.



Ursula Soritsch-Renier adiantou ainda que a empresa vai apostar no desenvolvimento de mais recursos na área da Inteligência Artificial e que espera uma "boa cooperação entre Portugal e a Nokia".



Após o anúncio, o primeiro-ministro congratulou-se com a criação daquele centro da empresa de telecomunicações e tecnologia finlandesa em Portugal.



Num comunicado enviado às redações, a Nokia esclareceu que "o centro de excelência de Portugal vai desempenhar um papel à escala global", agregando experiência em áreas como gestão de clientes, planeamento de recursos empresariais, cibersegurança, 'big data', entre outras.



"A empresa prevê integrar profissionais e líderes com três a dez anos de experiência nos próximos meses", lê-se na mesma nota.



A empresa sublinhou também que a localização geográfica de Portugal, bem como o fuso horário, que "permite atender às necessidades da empresa a nível global", foram igualmente fatores preponderantes para a sua decisão.