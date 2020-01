Nome do poeta Ary dos Santos em avião da TAP

A TAP Air Portugal prestou hoje homenagem a um dos maiores poetas portugueses do século XX, José Carlos Ary dos Santos, batizando um Airbus A320neo, com a matrícula CS-TVF, com o nome do poeta e declamador.





A cerimónia, que teve lugar num dos hangares da Companhia, contou com a presença da família do poeta e de centenas de Colaboradores, do Chairman e do CEO da TAP, e ainda com duas atuações inéditas de Simone de Oliveira e de Fernando Tordo.



Nascido em Lisboa a 7 de dezembro de 1937, José Carlos Ary dos Santos foi determinante para a aproximação do público à poesia. Considerava que os seus poemas eram a maneira de falar com o povo, porque ser poeta é escolher as palavras que o povo merece. Foi e é um dos escritores contemporâneos mais conhecidos e mais citados pelos portugueses, quer pela atualidade da sua obra, quer pelo seu contributo inequívoco para a modernização da música ligeira portuguesa.



Ary dos Santos escreveu mais de 600 poemas para canções. Inspirou e trabalhou com alguns dos maiores nomes do panorama musical português, entre os quais Amália Rodrigues, Alain Oulman, José Mário Branco, Paulo de Carvalho, Nuno Nazareth Fernandes, António Victorino de Almeida, Fernando Tordo, Carlos do Carmo e Simone de Oliveira, entre muitos outros.



A bordo da sua poesia, Portugal fez-se representar no Festival Eurovisão da Canção com quatro temas: "Desfolhada Portuguesa" (1969), com interpretação de Simone de Oliveira, "Menina do Alto da Serra" (1971), interpretada por Tonicha, "Tourada" (1973), interpretada por Fernando Tordo, e "Portugal no Coração" (1977), interpretada pelo grupo Os Amigos, levando mais longe a língua e a cultura portuguesa.



Feito Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, a título póstumo, Ary dos Santos continua a ser um dos poetas mais lidos e cantados da atualidade, tanto em Portugal como nos países lusófonos. Mantendo o compromisso de ser a maior embaixadora de Portugal, a TAP leva a partir de agora o nome do poeta mais longe e mais alto, a bordo de um dos seus novos Airbus A320neo.