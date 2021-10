Normalização da economia alemã só em 2022

Num comunicado hoje divulgado, o ifo afirma que uma normalização das atividades de contacto intensivo não deve ser esperada a curto prazo e que os estrangulamentos de abastecimento estão, por enquanto, a dificultar a produção.

Como resultado, apenas as indústrias de serviços relacionados com o consumidor estão a crescer, afirma o ifo, advertindo que a recuperação será ainda mais lenta no Inverno de 2021/2022, mesmo com baixos níveis de contágios, uma vez que a atividade no setor dos serviços permanecerá abaixo do nível habitual durante a estação fria, e os estrangulamentos de abastecimento continuarão por enquanto a pesar na produção industrial.

Depois de novas vagas de contágios terem atrasado a recuperação durante 2020 e 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou significativamente desde que estas diminuíram na primavera, refere o ifo, adiantando que, contudo, os estrangulamentos no fornecimento de produtos intermédios estão a dificultar a produção no setor transformador.