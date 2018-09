Norte-americana ExxonMobil e Pequim analisam investimento multimilionário na China

Lusa08 Set, 2018, 08:38 | Economia

Na reunião, que ocorreu num momento de grande tensão entre a China e os Estados Unidos devido à crescente imposição de tarifas por ambas as partes, o governante chinês sublinhou que o investimento mútuo entre as duas principais economias mundiais contribuirá para um desenvolvimento global estável.

Li Keqiang também afirmou que serão bem-vindos mais investimentos da ExxonMobil na China, numa altura em que a empresa norte-americana está a negociar a construção de um grande projeto petroquímico com um capital de dez mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros) na província de Cantão.

"A China vai facilitar ainda mais o acesso ao seu mercado, tratar as empresas domésticas e estrangeiras com igualdade", garantiu o primeiro-ministro no encontro com Darren Woods.

