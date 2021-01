Norte com mais 25.971 inscritos no desemprego relativamente a fevereiro

De acordo com as estatísticas mensais por concelho daquele organismo, consultadas hoje pela Lusa, a região Norte contabilizou em dezembro de 2020 um total de 150.308 desempregados inscritos, mais 25.971 pessoas do que em fevereiro.

Naquele mês, o último antes de ser decretado o primeiro confinamento geral devido à pandemia de covid-19, a região Norte contabilizava 124.337 inscritos.

Dos 150.308 desempregados em dezembro, 136.785 estavam à procura do primeiro emprego.

Comparando com fevereiro -- que contabilizava 112.809 desempregados à procura do primeiro emprego -- verifica-se um acréscimo de 23.976 pessoas.

Do total de inscritos em dezembro, mais de metade --84.934 pessoas -- estão alistadas há menos de um ano no IEFP.

Comparativamente ao período homólogo de 2019, que contabilizava 123.369 pessoas, a região Norte registou mais 26.939 inscritos nos centros de emprego.

Desde o início da pandemia da covid-19, o mês com o maior número de inscritos nos centros de emprego na região Norte foi agosto, com 158.013 pessoas.

Segundo as estatísticas do IEFP, no mês de dezembro, os concelhos de Vila Nova de Gaia e do Porto foram os que registaram o maior número de desempregados da região, com 17.641 e 12.303 inscritos, respetivamente.

A estes dois concelhos, seguem-se Matosinhos com 8.329 desempregados inscritos, Gondomar com 7.673, Braga com 7.081 e Guimarães com 6.594.

De acordo com o IEFP, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 29,6% em dezembro em termos homólogos e 1,0% face a novembro.

No final de dezembro, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 402.254 desempregados. Este número representa 69% de um total de 582.926 pedidos de emprego.

Em dezembro, o desemprego registado aumentou em todas as regiões, com destaque para o Algarve (60,8%) e Lisboa e Vale do Tejo (41,1%).