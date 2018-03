NOS anuncia programa de aquisição de ações próprias

Lusa19 Mar, 2018, 07:51 | Economia

Em comunicado enviado à CMVM, a NOS informa que o conselho de administração "aprovou um programa de ações próprias, de acordo com os termos e condições aprovados em assembleia-geral sobre aquisição e alienação de ações próprias".

"A NOS poderá adquirir até um máximo de 650.000 ações (0,1% de participação no capital social) destinadas a cobrir as obrigações da sociedade no âmbito dos planos de atribuição de ações aos trabalhadores, concedidos ao abrigo do plano de remuneração variável de curto e médio prazo da NOS, aprovado em assembleia geral de 23 de abril de 2014", refere a nota.

A empresa "irá adquirir e deter ações limitadas a um máximo de 25% do volume diário médio de negociação na Euronext Lisbon e até um diferencial de preço máximo de mais ou menos 15% do preço mais baixo registado nas três sessões de mercado regulamentado imediatamente anteriores", acrescenta.

Segundo a NOS, o "calendário e ritmo" deste programa estarão dependentes de "fatores de mercado" e evitarão "perturbar o regular funcionamento do mesmo".

"As ações não serão adquiridas em períodos considerados sensíveis por natureza, em especial em momentos próximos à divulgação de informação privilegiada e resultados trimestrais ou atualizações do negócio", refere ainda o comunicado.

A NOS compromete-se ainda a prestar atualizações regulares ao mercado sobre ações adquiridas ao abrigo deste programa e até um máximo de sete sessões após as negociações serem finalizadas.