NOS celebra três contratos de financiamento no valor global de 280ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida refere que um dos contratos, de "100 milhões de euros, com maturidade em 2025", foi celebrado com o banco Santander, "com o objetivo de refinanciar linhas com maturidade este ano.

Foram ainda celebrados contratos de 90 milhões de euros cada com o BPI e com o BBVA, "ambos com prazo de 12 meses, para reforço de liquidez", acrescenta.

"Com estas operações, a NOS garante o refinanciamento de todas as linhas com maturidade em 2020 e reforça de forma significativa a sua posição de liquidez, permitindo simultaneamente alargar a maturidade média da dívida contratada, mantendo o custo médio da dívida a níveis muito atrativos", conclui a operadora de telecomunicações.