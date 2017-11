NOS diz que "nem lei, nem contrato" permitem que recomendação da Anacom leve ao fim do contrato

Lusa20 Nov, 2017, 13:44 | Economia

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recomendou o fim daquele contrato celebrado entre o Estado e a NOS, alegando que a "inexpressiva procura" não justifica a sua manutenção, tendo hoje a operadora liderada por Miguel Almeida afirmado que "não aceita, nem compreende" a posição do regulador, já que o contrato "tem sido escrupulosa e integralmente cumprido".

Em comunicado, a NOS afirma que "nem a lei, nem o contrato permitem que as circunstâncias invocadas pela Anacom conduzam ao fim da relação contratual que existe entre o Estado português e a NOS, cujas regras foram fixadas por uma portaria do Governo, tendo o contrato obtido visto do Tribunal de Contas", criticando ainda o facto do regulador ter dado conhecimento da sua posição em primeiro lugar aos media.

"Acresce que para a NOS é inaceitável que a opinião do regulador se transmita, em primeira mão, sem o conhecimento prévio dos contraentes e através da comunicação social", refere.

O operador de telecomunicações sublinha que "num Estado de Direito, os contratos celebrados são para serem pontualmente cumpridos e a NOS está certa de que esse mesmo princípio é secundado pelo Estado português e pelo atual Governo", apontando que "ainda que no âmbito do seu papel de coadjuvante" do Executivo, a Anacom "põe em causa aquele princípio basilar".

Sublinha que, "ao longo dos anos, a regulação do setor foi construída ou privilegiou o diálogo entre a Anacom e todas as entidades representativas dos interesses do setor, incluindo os operadores", acrescentando que "a promoção da participação na regulação pelos diferentes `stakeholders` [partes envolvidas] foi permitindo adequar a regulação às reais necessidades do setor, do consumidor e dos cidadãos, contribuindo para um setor competitivo, dinâmico, inovador e sustentável, um exemplo em Portugal e no mundo", pelo que "é deveras surpreendente este novo `modus operandi` da Anacom".

A NOS explica que apresentou a concurso um preço de 11,9 milhões de euros para assegurar o investimento que fosse necessário para responder a todos os pedidos de ligação para o serviço fixo de telefone, durante cinco anos e com preço fixados no contrato celebrado com o Estado e um preço de 0,00 ou de 1,52 euros para assegurar um serviço "com os preços mais acessíveis para reformados e pensionistas.

"O valor da proposta da NOS é 6,25 vezes mais baixo que o valor da proposta apresentada pelo único outro concorrente a concurso, a Meo, a qual apresentou uma proposta com o valor global de 74,8 milhões de euros", prossegue a operadora, no comunicado.

"Cumpre ainda relembrar que, até 31 de maio de 2014, a Meo foi o prestador universal de serviços telefónicos e postos públicos por ajuste direto (sem concurso público) considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia", recorda a NOS, apontando que "pela prestação desse serviço, a Meo exigiu e a Anacom reconheceu e aprovou pagar um valor médio anual de 18,902 milhões de euros, o que compara com o valor anual de 1,92 milhões de euros do contrato celebrado com a NOS, ou seja, quase 10 vezes menos".

Dá ainda o exemplo de que em 2013, a Anacom "reconheceu e aprovou que fosse pago à Meo a compensação de 17,4 milhões de euros pelo mesmo serviço que agora diz não ter valor", considerando que o regulador das telecomunicações, "ao pôr em perigo a subsistência do contrato celebrado (e do qual não faz parte) põe em perigo a segurança da existência de tarifários especiais para reformados e pensionistas".

Reiterando que a recomendação é "inconcebível e incompreensível", a NOS sublinha que "a totalidade do financiamento da prestação do serviço universal é integralmente suportada pelos operadores do setor", pelo que "o Estado português não teve, nem tem qualquer encargo com este serviço e com a execução do contrato".

No caso concreto, acrescenta, "e tal como referido no comunicado da Anacom, pelas prestações relativas a 2014 e 2015 foi recebido o valor de 3,05 milhões de euros integralmente suportado pelas operadoras do setor - tendo a Meo, a Vodafone, a Nowo e a ONI contribuído com um total de 2,18 milhões de euros e a própria NOS com 0,87 milhões de euros".