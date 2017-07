NOS diz que operação comporta "questões regulatórias significativas"

Lusa 21 Jul, 2017, 18:41 | Economia

Miguel Almeida respondia a questões colocadas pelos analistas, no âmbito de uma conferência telefónica sobre os resultados da operadora de telecomunicações no segundo trimestre.

Referindo que é preciso cautela sobre esta operação, já que "a aquisição precisa da aprovação dos reguladores", acrescentou que "esta é uma operação única, tem características únicas".

O gestor acrescentou que não houve "nada remotamente comparável a esta operação, nunca aconteceu na Europa em lugar nenhum".

O presidente executivo da NOS disse ainda que se deve esperar sobre o parecer dos reguladores à operação, salientando que do ponto de vista da operadora de telecomunicações "há questões regulatórias significativas" a ter em conta.

No dia 14 de julho, a Altice, que comprou a PT Portugal há dois anos, anunciou que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a aquisição da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação que avalia a empresa em cerca de 440 milhões de euros.

O parecer da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) é vinculativo nesta operação.

Na quinta-feira, a NOS, que resultou da fusão entre a Zon e a Optimus, divulgou que o lucro no segundo trimestre deste ano subiu 52,2%, face a igual período de 2016, para 40,4 milhões de euros, "refletindo o contributo positivo das empresas participadas.

As receitas de exploração avançaram 4,2% para 388,4 milhões de euros, com as receitas de telecomunicações a crescerem 3,1% [para 368,8 milhões de euros], motivadas pelo crescimento de 5,8% do número de serviços.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 5,4% para 156,7 milhões de euros.