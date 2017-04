Partilhar o artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas Imprimir o artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas Enviar por email o artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas Aumentar a fonte do artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas Diminuir a fonte do artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas Ouvir o artigo Nos primeiros três meses do ano foram criadas quase 12 mil empresas