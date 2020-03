Notícias sobre pandemia mais do que triplicaram por dia na última semana - Marktest

"A pandemia associada ao covid-19 e o consequente anúncio do estado de emergência em Portugal têm estado no centro do dia", refere o relatório, apontando que, "em termos de notícias, o volume de informação sobre o assunto tem sido quase omnipresente e o evolutivo de notícias com referência à doença demonstra-o claramente, com a semana de 16 a 22 de março a registar mais do triplo de notícias em média por dia sobre o assunto do que no período anterior a 08 de março".

O confinamento no domicílio como medida de mitigação da propagação do novo coronavírus levou "a que 42% da população esteja em teletrabalho (de acordo com sondagem Marktest)", sendo que tal gerou "um acréscimo muito significativo em termos de audiências televisivas".

Este aumento de consumo televisivo regista-se em todos os canais: desde os FTA (`Free-to`Air`), ou seja, canais em sinal aberto -- RTP1, RTP2, SIC e TVI -- , como no cabo e ainda em outros (que inclui todo o tipo de outros consumos, como gravações com mais sete dias, `streaming`, jogos de consolas, entre outros), com a última semana a registar valores de audiência média bastante superiores aos valores habitualmente registados", refere a Marktest.

Destaca também que a SIC "tem mantido a liderança ao longo destas duas últimas semanas, tal como se vinha a verificar no período anterior à pandemia, mas para todos os canais os valores da última semana de 16 a 22 de março foram superiores", acrescenta.

Em termos de canais informativos, a CMTV (grupo Cofina), "tem liderado, com uma evolução crescente semana após semana", aponta a Marktest.

"Esta tem sido aliás uma tendência também verificada nos outros canais de informação - SIC Notícias, TVI24 e RTP3", salienta, referindo que os programas de informação e de juventude aumentaram o tempo emitido, enquanto na última semana a tipologia desporto desapareceu por completo da antena dos quatro canais generalistas".

No que respeita ao tempo de publicidade nos canais de sinal aberto ou gratuito, este registou uma quebra de mais de quatro horas e meia no dia 22 de março, face à média diária do período de 06 de janeiro a 08 de março (média de quase 12 horas 39 minutos).