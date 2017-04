Partilhar o artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor Imprimir o artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor Enviar por email o artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor Aumentar a fonte do artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor Diminuir a fonte do artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor Ouvir o artigo Nova administração do BPI, liderada por Pablo Forero, eleita com 99,77% de votos a favor

Tópicos:

Pablo Forero,