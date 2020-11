Nova plataforma estatística vai fazer retrato do emprego em Portugal

Numa altura de crise, em que o mercado de trabalho está infetado pela incerteza, é lançada uma plataforma estatística, que vai fazer o retrato da situação de emprego em Portugal. Chama-se DataLABOR e resulta da colaboração de várias entidades, como as Universidades de Coimbra e de Lisboa, e também empresas, como a SONAE ou a Mota Engil.