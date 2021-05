Nova raspadinha será a contribuição dos portugueses na preservação do património

Cada raspadinha custa 1 euro e as receitas revertem para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que é responsável por financiar intervenções em imóveis culturais, por exemplo museus.Esta lotaria instantânea foi colocada à venda esta terça-feira numa parceira entre o Governo e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Também ouvido na emissão da Antena 2, pelo jornalista Paulo Alves Guerra, o director do Museu Nacional de Arte Antiga, Joaquim Caetano, assume a necessidade de várias intervenções, com carácter de urgência.O director do Museu Nacional de Arte Antiga, a defender mais investimento na recuperação do património cultural, quer em obras de arte, quer em imóveis.A lotaria instantânea do património tem causado polémica, depois de vários avisos em relação ao vício dos portugueses em relação a este jogo.Uma das vozes críticas foi a de Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social.