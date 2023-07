Nova rede social da Meta regista cinco milhões de perfis em quatro horas

"Acabámos de ultrapassar cinco milhões de registos nas primeiras quatro horas", escreveu Zuckerberg, numa publicação na conta oficial na Threads (fios em português).

A Meta, que é proprietária das redes sociais Instagram e Facebook e da aplicação móvel de mensagens e chamadas WhatsApp, pretende com esta nova rede social destronar o Twitter.

A Threads ficou disponível em 100 países a partir das 00:00 de hoje, mas não nos países da UE e nos `smartphones` com sistema operativo Android.

O líder do Instagram, Adam Mosseri, lamentou que a Threads não esteja, por enquanto, disponível na UE, explicando que se a Meta tivesse de esperar pela aprovação de Bruxelas, o lançamento teria sido adiado por muitos meses.

O lançamento da Threads estava inicialmente previsto para as 15:00 (hora de Lisboa) de hoje, mas foi antecipado pela empresa para as 00:00.

Segundo a Meta, entre as celebridades que aderiram à nova rede social estão a cantora colombiana Shakira, o cozinheiro britânico Gordon Ramsay, e o ator norte-americano Jack Black.

Gigantes do entretenimento e da imprensa como as revistas Billboard e The Hollywood Reporter, a televisão HBO e a plataforma Netflix também já têm conta no Threads, assim como a rádio pública norte-americana National Public Radio (NPR).

Em abril, a NPR anunciou que ia abandonar o Twitter, depois desta, propriedade do magnata Elon Musk, ter colocado na conta principal da rádio o rótulo de "imprensa afiliada do estado", um termo também usado para identificar meios de comunicação controlados ou fortemente influenciados por governos autoritários, como a Rússia e China.

Na terça-feira, Elon Musk apressou-se a criticar a Threads, afirmando que a rede social vai recolher todo o tipo de dados dos utilizadores, incluindo dados de identidade, saúde e forma física, financeiros, localização, compras, contactos e "informação sensível", preocupações também levantadas anteriormente pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey.

A aplicação, que está vinculada ao Instagram, tem uma interface muito parecido com a do Twitter, porém mais simples: as mensagens são agrupadas em duas colunas, "threads" e "respostas", e os utilizadores podem gostar, comentar, partilhar ou reencaminhar as mensagens.

O lançamento da Threads surge depois de Elon Musk ter anunciado, no sábado, um limite ao número de mensagens no Twitter que podem ser consultadas por conta e por dia, uma decisão criticada por utilizadores e anunciantes da rede social.

Na segunda-feira, o Twitter também anunciou que o painel TweetDeck, muito popular entre os utilizadores mais ativos, em breve estará acessível apenas para contas pagas.