Nova rota de observação de aves nos concelhos de Castro Verde e Mértola

A Rota de Observação de Aves é um projeto da Portugal Wildscapes, associação sem fins lucrativos que trabalha no Baixo Alentejo para aliar o turismo à conservação da natureza, através do envolvimento de privados, autarquias e organizações não-governamentais.

"É uma rota especialmente feita a pensar nos turistas no território que querem ver aves, mas que não sabem onde se dirigir", explicou hoje à agência Lusa Bárbara Pais, gestora do projeto.

De acordo com esta responsável, a iniciativa, cofinanciada pelo programa operacional regional Alentejo 2020, "surge de uma necessidade" identificada na zona, "onde faltava uma infraestrutura" que permitisse que as pessoas que vêm sozinhas pudessem "conhecer o território e saber onde ir para ver determinadas espécies".

Nesse sentido, a Rota de Observação de Aves dispõe de 10 pontos de observação, que atravessam as freguesias de São João dos Caldeireiros e Alcaria Ruiva (ambas no concelho de Mértola), São Marcos da Ataboeira e Entradas (Castro Verde).

"Há sinalética colocada nos 10 pontos com informação sobre as aves que podem ser vistas e ouvidas", revelou Bárbara Pais.

A gestora do projeto acrescentou à Lusa que "todos os pontos da rota podem ser visitados num veículo ligeiro", não sendo percursos "que exijam um carro todo-o-terreno".

"Escolhemos, preferencialmente, estradas nacionais de pouca passagem, para garantir que as pessoas podem parar o carro, estar alguns momentos fora da viatura a observar as aves e, em alguns pontos, até fazer uma caminhada", disse.

A nova rota cobre habitats muito distintos, que vão das estepes cerealíferas e dos vales fluviais escarpados até aos açudes e barragens, onde será possível observar a avifauna da região, como a abetarda, o peneireiro-das-torres, o abibe ou o grou.

"Selecionámos também alguns miradouros, que nos dão uma visão mais global e são excelentes para vermos aves de rapina, como a águia-imperial ibérica ou a águia de Bonelli", acrescentou Bárbara Pais.

Apesar de o projeto estar no arranque, a Portugal Wildscapes já está a trabalhar no alargamento da Rota de Observação de Aves com os municípios de Castro Verde, de Mértola e de Serpa.

"Acreditamos que este é um eixo estruturante para o turismo do Baixo Alentejo", justificou Bárbara Pais.

A Rota de Observação de Aves é apresentada oficialmente este sábado, com uma visita exclusiva para operadores turísticos, durante a manhã.

Na tarde de sábado e no domingo, estão previstos passeios guiados para observação de aves, em diferentes pontos do território, abertos a todos os interessados.