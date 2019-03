Nova visão de Zuckerberg para Facebook passa por plataforma "centrada na privacidade"

RTP07 Mar, 2019, 12:08 / atualizado em 07 Mar, 2019, 12:14 | Economia



"Nos últimos 15 anos, o Facebook e o Instagram ajudaram as pessoas a encontrarem-se com os amigos e comunidades, no equivalente digital a uma praça da cidade. Mas as pessoas também querem conectar-se em privado, numa espécie de sala de estar”, argumentou Zuckerberg num blogue





“Quando penso no futuro da Internet, acredito que uma plataforma de comunicação centrada na privacidade se tornará mais importante do que as plataformas abertas de hoje. A privacidade dá às pessoas a liberdade de serem elas mesmas e de fazerem contactos de forma mais natural”, acrescentou.







No que parece ser a promessa de um novo caminho corporativo para a plataforma, depois dos recentes escândalos relacionados com a falta de privacidade e partilha de dados dos utilizadores com empresas, o diretor-executivo do Facebook pretende uma mudança “nos próximos anos” no sentido de encriptar as mensagens, impedindo que a própria empresa as veja, e de diminuir o tempo de armazenamento da informação.







“Nos próximos anos, prevejo que as futuras versões do Messenger e do WtasApp serão as principais formas de comunicar no Facebook”, escreve, tornando os serviços compatíveis e com interoperabilidade.







“Estamos focados em tornar ambas as apps mais rápidas, mais simples, mais privadas e mais seguras, incluindo com encriptação de ponta a ponta”, reforçou Zuckerberg.







“Acredito que o futuro da comunicação irá mudar, cada vez mais, para serviços privados, encriptados, onde as pessoas podem ter certeza de que o que elas dizem umas às outras permanece seguro e as suas mensagens e conteúdo não ficarão para sempre. Este é o futuro que eu espero que possamos ajudar a trazer”, prometeu.







Em 2018, veio a público a informação de que dados de mais de 50 milhões de utilizadores foram passados a uma empresa de consultadoria política, a Cambridge Analytica.

Outras mudanças vão permitir contornar o que Zuckerberg chama de “problema de permanência”. O Facebook e o Instagram já têm opções que permitem que as imagens e vídeos publicados desapareçam em 24 horas, uma ideia popularizada pelo Snapchat, e Zuckerberg diz estar interessado em estender o conceito.







“As pessoas querem saber que aquilo que eles partilham não pode voltar para os prejudicar naus tarde e reduzir o tempo em que a informação fica guardada e acessível irá ajudar”, disse o patrão do Facebook.







Como parte dessa estratégia, Zuckerberg garante que não será guardada informação sensível em países com fracos registos na defesa dos direitos humanos. O que pode significar bloquear o serviço em alguns países. “É uma troca que estamos dispostos a fazer”, diz.





O fundador do Facebook considera, no entanto, que "as redes sociais públicas continuarão a ser muito importantes na vida dos utilizadores porque podem manter-se ligados a todos os conhecidos, descobrirem novos amigos, ideias e conteúdos. Isso permite-lhes ter uma voz mais ampla”.







“Se conseguirmos mover o mundo nessa direção, ficarei orgulhoso da diferença que vamos fazer”, disse. Uma necessidade, até porque Zuckerber admite que “francamente, não temos nesta altura uma forte reputação de erguer serviços que protejam a privacidade”.“As pessoas acham isso valioso, mas neste momento, com todas as redes que já existem, anseiam por contactos mais particulares e por isso temos a oportunidade de criar uma plataforma mais simples que dê prioridade à privacidade”, conclui.