Nova Zelândia trava exploração de petróleo e gás

Lusa12 Abr, 2018, 08:25 | Economia

"A transição não acontecerá da noite para o dia, por isso não há necessidade de alarmismo, e apesar de, sem dúvida, representar desafios, também oferece oportunidades através do investimento em novas tecnologias e novos setores", declarou o ministro de Desenvolvimento Económico Regional, Shane Jones, em comunicado.

O Governo comprometeu-se com "todos aqueles que atualmente possuem licenças de exploração e prospecção. Essas autorizações continuam até 2046".

"Com este plano de longo prazo, podemos proteger os empregos e proporcionar o tempo necessário para a diversificação das economias, que tradicionalmente confiam nos combustíveis fósseis", indicou.

A indústria do petróleo e do gás é relativamente pequena na Nova Zelândia: conta perto de 11 mil trabalhadores e representa cerca de 1% da economia.

Ainda assim, este anúncio é uma mudança em direção a uma economia mais verde, depois dos eleitores, no ano passado, terem escolhido um governo liberal, liderado pela primeira-ministra Jacinda Ardern, que prometeu reduzir para zero as emissões de gases com efeito estufa da Nova Zelândia, até 2050.

O Governo quer também plantar 100 milhões de árvores por ano e garantir que a rede elétrica funcione inteiramente a partir de energia renovável.