Novabase aprova redução do capital em mais de 32 milhões de euros

Na reunião de hoje foi aprovada a "redução do capital social da sociedade, de 32.971.463,70 euros para 942.041,82 euros, sendo o montante global de redução de 32.029.421,88 euros, destinado a libertação de excesso de capital e transferido na sua totalidade para reservas livres", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o valor das ações representativas do capital social da empresa passou de 1,02 euros para 0,03 euros.

A empresa aprovou ainda a redução do capital social em até 235.510,47 euros, "correspondendo à extinção de até 7.850.349 ações próprias que venham a ser adquiridas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição parcial e voluntária", anunciada em fevereiro.

Esta redução é destinada à execução da oferta e à libertação do excesso de capital.

"Neste âmbito, foi também aprovada a aquisição de até 7.850.349 ações próprias, para execução desta deliberação de redução, no âmbito da oferta lançada na sequência da publicação do anúncio preliminar", acrescentou.

Da ordem de trabalhos fazia igualmente parte a deliberação sobre o balanço individual da sociedade, reportado ao final de dezembro de 2022", que também obteve "luz verde".

Em 16 de fevereiro, a tecnológica Novabase anunciou a suspensão temporária do seu programa de recompra de ações, após lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre até 20% do seu capital.

A Novabase lançou uma Oferta Pública de Aquisição sobre um máximo de 6.280.279 ações, ou seja, 20% do seu capital, por uma contrapartida de 4,85 euros.