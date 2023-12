Novabase conclui venda do negócio de recrutamento em TI ao Conclusion Group por 51 milhões de euros

"A Novabase -- Sociedade Gestora de Participações Sociais vem [...] informar que concretizou hoje, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting, a alienação à Conclusion Group do seu negócio de IT Staffing", anunciou, em comunicado, a empresa.

A operação foi realizada através da venda de todas as ações, detidas pela vendedora, da Novabase Neotalent, que correspondem a mais de 95% das ações representativas do capital social.

O preço fixou-se em 51,1 milhões de euros, acima dos 49,4 milhões de euros inicialmente comunicados.

Este valor contempla ajustamentos nos termos de contrato.

A este montante pode ainda acrescer "um valor adicional de até 0,95 milhões de euros" (`earn-out`), sujeito ao cumprimento do `Transitional Services Agreement`(TSA).

Através deste acordo, celebrado no contexto da operação, serão prestados serviços à Neotalent por uma sociedade do grupo Novabase, "nos termos previstos no mesmo, a ser pago no trem do TSA, cuja duração máxima poderá atingir os 18 meses".

Com a conclusão desta operação, a Novabase estima obter uma mais-valia entre 26 e 33 milhões de euros, "desconsiderando o impacto, ainda imprevisível na presente data, das condicionantes, positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial `earn-out`.

A Neotalent emprega, atualmente, cerca de 800 colaboradores e faturou 47 milhões de euros em 2022.

Já a Conclusion Group é uma sociedade-veículo detida pela `private equity` neerlandesa NPM Capital.