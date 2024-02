Novabase multiplica lucro por cinco em 2023 para 47 ME

Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a tecnológica portuguesa registou 47,058 milhões de euros de resultado líquido atribuível a acionistas no ano passado.

Em 2023, o volume de negócios da Novabase atingiu 132,6 milhões de euros, quando no ano anterior tinha sido de 120,4 milhões de euros.

Quase 69% da faturação foi gerada fora de Portugal, enquanto 31,3% desta tiveram origem interna.

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 10,9 milhões de euros, uma subida homóloga de 18,9%.

A Novabase conta com 1.317 colaboradores.

"Para 2024, e apesar da incerteza que continua a ser a variável dominante, acreditamos na capacidade da nossa equipa para executarmos a estratégia definida", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Novabase, Luís Paulo Salvado.

O Conselho de Administração da Novabase vai propor, na próxima assembleia-geral de acionistas, um pagamento de 1,79 euros por ação, "sujeito a eventuais ajustamentos por configuração final das rubricas do balanço, e com uma possibilidade ainda em análise de remuneração em espécie, por opção do acionista beneficiário, em moldes a anunciar aquando da convocatória".