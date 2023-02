Novabase vota em assembleia-geral redução do capital em mais de 32 ME

De acordo com a proposta enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em cima da mesa estará a redução do capital social da empresa "de 32.971.463,70 euros para 942.041,82 euros, sendo o montante global da redução de 32.029.421,88 euros, destinado a libertação do excesso de capital e transferido na sua totalidade para reservas livres".

Da ordem de trabalhos faz igualmente parte a votação sobre a redução do capital social por amortização de ações próprias "a serem adquiridas no âmbito da oferta pública de aquisição parcial e voluntária de ações próprias, anunciada preliminarmente pelo Conselho no dia de 16 de fevereiro".

Os acionistas vão ainda deliberar sobre o balanço reportado ao final de 2022.

A assembleia-geral extraordinária vai decorrer, exclusivamente, através de meios telemáticos.