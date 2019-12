Novas operações de crédito habitação sobem para 943 ME em outubro

Ainda segundo as estatísticas do banco central, em outubro os juros médios das operações de crédito à habitação subiram para 1,04%, mais quatro pontos base do que os 1% de setembro, interrompendo assim os mínimos históricos anteriormente verificados.

Desde o início do ano, os bancos já emprestaram 8.522 milhões de euros para financiar compra de casa.

Já os novos empréstimos ao consumo foram de 526 milhões de euros em outubro e o novo crédito para outros fins de 226 milhões de euros.

No crédito ao consumo e para outros fins as taxas de juro médias foram de 6,82% e 4,17%, respetivamente, em outubro.