Novas sanções contra oligarcas que "lucraram com Putin" na mira do G7

As novas sanções do G7, o grupo das sete maiores economias mundiais, contra a Rússia pela invasão da Ucrânia devem sobretudo "atingir os oligarcas", que "lucraram com Putin", disse hoje o ministro alemão das Finanças, Christian Lindner.