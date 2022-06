Novo aeroporto de Lisboa. Costa quer saber posição no novo líder do PSD

O primeiro-ministro diz que vai esperar pela tomada de posse do novo líder do PSD para saber o que pensa Luís Montenegro sobre o novo aeroporto de Lisboa. António Costa considera que, quando estão em causa grandes obras públicas, é importante que os dois maiores partidos tenham em conta as respectivas posições.