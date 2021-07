Novo Banco. "Supervisão falhou em toda a linha"

Foto: António Cotrim - Lusa

Está a ser apresentado no Parlamento o relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco. O relator Fernando Anastácio, do PS, diz que uma das principais conclusões é a falha do Banco da Portugal em agir, como supervisor, no período antes da resolução do BES.