Novo Banco acorda vender imóveis a fundos da Anchorage e espera receber 389 ME

"O Novo Banco informa que assinou um contrato-promessa de compra e venda com entidades indiretamente detidas por fundos geridos pela Anchorage Capital Group, uma sociedade de investimento sediada em Nova Iorque, para a venda de uma carteira de ativos imobiliários, designado por `Projeto Viriato`. A carteira com um valor contabilístico de 716,7 milhões de euros é composta por 8.726 propriedades com usos residencial", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco estima receber perto de 389 milhões de euros no âmbito do Projeto Viriato, encontrando-se o valor final dependente da carteira final de ativos a ser alienada.

De acordo com a instituição financeira, após a concretização da venda, a gestão da carteira será realizada pela Lace Investment Partners e "uma equipa de `servicers` de referência em Portugal na gestão deste tipo de ativos", que vão incorporar nos seus quadros um máximo de 30 colaboradores do Novo Banco.

"Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário", indicou.

O Novo Banco prevê que a transação se conclua até ao final do ano, assim que estejam reunidas todas as condições associadas à sua formalização.