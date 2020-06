Novo Banco. BdP nega obrigatoriedade de injeção em caso de "extrema adversidade" nos contratos

No entanto, esse investimento acrescido, que o banco central não descarta, decorreria apenas como hipótese de "último recurso", no âmbito do acordo estabelecido entre o Estado e a União Europeia em 2017.

Num esclarecimento emitido esta terça-feira, o Banco de Portugal explica que o contrato de venda do Novo Banco não prevê a injeção automática de dinheiro por parte do Estado.





"É falso que os contratos relativos à venda do Novo Banco prevejam que «em circunstâncias de extrema adversidade, como uma pandemia, o Estado é forçado a injectar automaticamente o dinheiro necessário para manter o banco dentro das metas de solidez definidas»", lê-se na nota.







Mais explica que os documentos em causa "não preveem qualquer mecanismo que resulte em pagamentos ou injeções de capital adicionais para o reforço de capital no caso de agravamento de circunstâncias".







"Também não haverá nenhuma alteração relativamente ao processo que, nos termos do Acordo de Capitalização Contingente, tem sido seguido desde o pagamento realizado em 2018", refere o Banco de Portugal sobre o pagamento até 3,9 mil milhões de euros.







O Banco de Portugal acrescenta que as mais recentes notícias sobre o tema "parecem confundir o funcionamento do mecanismo de capitalização contingente com a salvaguarda designada de Capital Backstop, prevista na Decisão da Comissão Europeia, de outubro de 2017, que aprovou o plano de reestruturação do Novo Banco e autorizou a operação de venda à Lone Star, concluindo o processo de resolução do Banco Espírito Santo".





Ou seja, "essa salvaguarda resulta de um compromisso assumido pelo Estado Português perante a Comissão Europeia, com vista a assegurar a viabilidade do Novo Banco, mesmo num cenário adverso", acrescenta.





O Banco de Portugal destaca, por isso, que a medida em causa "não está compreendida no âmbito dos contratos celebrados no quadro da venda do Novo Banco e, por conseguinte, a medida não se enquadra no âmbito de competências do Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, nem do Fundo de Resolução".





"Trata-se de uma medida a que são alheios os contratos e as suas partes e que ficou prevista apenas no plano dos compromissos assumidos pelo Estado junto da Comissão Europeia", acrescenta.



"Em última instância"

O Banco de Portugal enumera ainda os passos a seguir caso o banco, num cenário "extremo", não consiga garantir o cumprimento dos rácios de capital. Se o banco e o acionista privado não conseguirem resolver o problema, deve-se procurar repor a normalidade "através de uma operação de mercado".





"Apenas em última instância, se nenhuma das opções anteriores for viável, poderá então o Estado providenciar o capital estritamente necessário para assegurar o cumprimento dos rácios de capital, nos termos indicados na Decisão da Comissão Europeia, o que nesse caso se fará através de uma capitalização ou da emissão de instrumentos de AT1, com os direitos inerentes para o Estado", sublinha o Banco de Portugal.







O banco central ressalva que esta é uma "hipótese de último recurso" ao dispor do Estado para proteger o banco num cenário extremo, o que extravasa o âmbito e o regime dos contratos de venda.





"As informações veiculadas hoje são, portanto, incorretas, imprecisas e não oferecem nenhum elemento novo face à informação pública que está disponível desde o final de 2017. O Banco de Portugal lamenta que continuem a ser publicadas informações infundadas sobre os contratos relativos à operação de venda do Novo Banco, mesmo quando existe abundante informação publicada que permitiria evitar mal-entendidos se fosse cuidadosamente analisada por quem intervém no espaço público a propósito desse assunto", conclui.

Contrato já está no Parlamento



Soube-se também esta terça-feira que o contrato de venda de 75 por cento do Novo Banco à Lone Star já está no Parlamento. Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças devem solicitar as credenciais de acesso aos documentos, que estão blindados com elevado grau de confidencialidade, algo que tem motivado várias críticas.





Num esclarecimento disponibilizado esta terça-feira, o Fundo de Resolução sublinha que as cópias documentos, solicitadas pela Comissão Parlamentar de 27 de maio, foram disponibilizadas no dia 12 de junho. No final de maio, os deputados tinham aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda para que fosse entregue ao Parlamento o contrato de venda do Novo Banco ao Lone Star. Os documentos - duas cartas e dois anexos, com quase 600 páginas - chegaram à Assembleia da República com mecanismos apertados de consulta. Na troca de correspondência eletrónica com o Parlamento, o Banco de Portugal informava que o Fundo de Resolução disponibilizou os documentos, sem que fosse desrespeitado o segredo bancário.No final de maio, os deputados tinham aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda para que fosse entregue ao Parlamento o contrato de venda do Novo Banco ao Lone Star.

O pedido foi “satisfeito tempestivamente e em cumprimento do prazo com o qual o Fundo de Resolução se comprometeu", diz o Fundo de Resolução.





“A entrega dos documentos contratuais foi antecedida da obtenção da necessária autorização por parte do Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução nacional. A resposta do Fundo de Resolução, bem como os documentos contratuais que a acompanharam, foram, assim, objeto de articulação prévia com o Banco de Portugal”, acrescenta a nota.





Mais esclarece que o Fundo de Resolução também já prestou “todos os esclarecimentos sobre a sua decisão de deduzir, ao valor apurado nos termos do mecanismo de capitalização contingente, o montante relativo à remuneração variável atribuída aos membros do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco”.





Para discutir os novos desenvolvimentos mas também o carácter de confidencialidade dos documentos, os deputados que integram a Comissão de Orçamento e Finanças reúnem-se esta quarta-feira.

3,9 mil milhões





Recorde-se que o Novo Banco nasceu da resolução do antigo BES, a 3 de agosto de 2014, retendo os depósitos e ativos considerados de qualidade. Mais de três anos depois, em outubro de 2017, o Novo Banco foi vendido ao fundo Lone Star, em 75 por cento. Os restantes 25 por cento ficaram no Fundo de Resolução, entidade da Esfera do Estado, financiada por contribuições dos bancos e gerida pelo Banco de Portugal.





Na altura, o contrato com a Lone Star não foi conhecido, tendo sido apenas divulgadas algumas informações, nomeadamente sobre a proibição de a Lone Star vender o banco durante três anos e da proibição de distribuição de dividendos durante cinco anos, caso o banco obtivesse lucro.





Foi também conhecido que, no contrato de venda, foi acordado um mecanismo de capital contingente pelo qual o Fundo de Resolução pode injetar capital no Novo Banco até ao limite de 3.890 milhões de euros até 2026, de forma a cobrir perdas com ativos que o Novo Banco ainda do tempo do BES. Até hoje foram injetados 2.976 milhões de euros, ficando a faltar mais de 900 milhões de euros.





Há ainda um acordo entre o Governo e a Comissão Europeia sobre o Novo Banco - alheio ao contrato de venda, como esclareceu hoje o Banco de Portugal - que prevê que, caso haja necessidade de capital em circunstâncias adversas graves e os acionistas não as consigam colmatar, "Portugal disponibilizará capital adicional limitado". O objetivo de Bruxelas partiu de oferecer garantias de que o Novo Banco é viável mesmo que o Estado tenha de intervir.

“Circunstâncias adversas graves”





Na altura, para aprovar a venda do Novo Banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, em 2017, a Comissão Europeia exigiu um plano de reestruturação do banco (com redução da atividade, balcões e trabalhadores, entre outras exigências) e que o Estado português garantisse a sua viabilidade, abrindo a porta a uma intervenção pública direta.





A Comissão Europeia estabeleceu que "apenas na medida em que surjam necessidades de capital em circunstâncias adversas graves que não possam ser resolvidas pelo Lone Star ou por outros operadores de mercado, Portugal disponibilizará capital adicional limitado".





A edição desta terça-feira do jornal Público revelava que o contrato de compra pela Lone Star “previu que em circunstâncias de extrema adversidade", como uma pandemia, o Estado é forçado a injetar automaticamente o dinheiro necessário para manter o banco dentro das metas de solidez definidas. Algo que, afinal, está previsto por decisão de Bruxelas e não nos contratos, como esclarece o Banco de Portugal.





Jornal de Negócios, o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, admitia que a instituição vai precisar de mais capital do que o previsto para este ano, face ao impacto da Covid-19, mas sem revelar números.

No domingo, em entrevista à Antena 1 e ao





"A deterioração da situação económica leva a necessidades de capital ligeiramente suplementares", admitiu.







Esta terça-feira, na estreia como ministro das Finanças no Parlamento, João Leão considerou que as declarações do presidente executivo do Novo Banco "são extemporâneas" e que este deve "concentrar-se em gerir bem o Novo Banco até ao final do ano, e nessa função, dado o envolvimento e o esforço que o país fez".











"Se, por acaso houvesse qualquer intervenção do Estado, seria noutro âmbito, seria do Estado enquanto acionista, seria diferente. Ou seja, não tem a ver com o mecanismo que estamos a falar. O Estado, no âmbito dos ativos problemáticos, pode ser chamado até aos 3,9 mil milhões de euros", disse o ministro, sucessor de Mário Centeno, na resposta a uma pergunta de Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.