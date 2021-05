Novo banco. BE acusa Governo de se preparar para "desobedecer a uma lei" do parlamento

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

O BE acusou esta tarde o Governo de se "preparar para desobedecer" a uma lei aprovada pelo parlamento, defendendo que o último Orçamento do Estado proíbe o fundo de resolução de "fazer qualquer injeção no Novo Banco" sem autorização.