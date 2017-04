Novo Banco: BE agenda projetos sobre nacionalização para 21 de abril

Lusa 12 Abr, 2017, 14:17 | Economia

A coordenadora do BE, Catarina Martins, insistiu, no sábado, que os bloquistas são a favor da nacionalização do Novo Banco, afirmando que a entrega da instituição ao fundo norte-americano Lone Star é "um erro" com "custos avultados".

Hoje, na reunião de conferência de líderes, os bloquistas agendaram um projeto de lei e um projeto de resolução sobre a nacionalização do Novo Banco.

No início do mês, a 03 de abril, o PCP já tinha anunciado a apresentação de um projeto de resolução que recomenda ao Governo PS a suspensão da venda do Novo Banco e a sua nacionalização.