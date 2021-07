Novo Banco. BE considera relatório parcial na intervenção do Governo sobre a venda do banco

Bloco de Esquerda afirma que há falhas por omissão no relatório ao Novo Banco e é parcial no que respeita à intervenção do governo no processo de venda do Novo Banco à 'Lone Star'. Mariana Mortágua diz que a venda do banco prejudicou as contas públicas do Estado.