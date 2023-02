Novo Banco. Bruxelas não confirma conclusão da reestruturação

A Comissão Europeia não confirma a conclusão do processo de reestruturação do Novo Banco, ao contrário do que anunciou esta segunda-feira o Ministério das Finanças. A porta-voz do Executivo comunitário diz apenas que uma decisão final sobre o processo tem de ser feita com base nas contas auditadas da instituição bancária.