Novo Banco: Centeno diz existirem conversações com grandes fundos para minimizar perdas

Lusa 24 Mai, 2017, 19:55 | Economia

Mário Centeno falava em entrevista à agência Reuteurs, na qual o governante considerou que o Estado também tem interesse em "eliminar os impactos negativos" decorrentes da operação de passagem de dívida do Novo Banco para o `banco mau` BES, realizada em dezembro de 2015.

Assim, disse, cabe ao ministro das Finanças enquanto responsável pela estabilidade financeira do país "encontrar mecanismos que mitiguem" os "riscos" dessa decisão "para o conjunto de todos os agentes e entidades portuguesas".

No final de dezembro de 2015, mais de um ano depois da resolução do BES, o Banco de Portugal decidiu passar para o `banco mau` BES, um conjunto de obrigações não subordinadas que tinham sido adquiridas por investidores institucionais (como fundos de investimento, fundos de pensões ou seguradoras) e que inicialmente tinham ficado no Novo Banco.

Com essa medida - que reverteu a que tinha sido tomada na resolução do BES, quando o Banco de Portugal decidiu não imputar perdas aos credores seniores,ao deixar a dívida não subordinada do BES no Novo Banco -, a responsabilidade pelo pagamento daquelas obrigações seniores passou a ser do BES.

Contudo, tendo em conta a situação financeira do BES (em liquidação) e o elevado nível de responsabilidade, é provável que o valor nunca seja pago, pelo menos na totalidade.

Foi essa deliberação da entidade liderada por Carlos Costa que apanhou de surpresa os obrigacionistas e foi logo muito contestada por grandes empresas internacionais de gestão de fundos, que puseram de imediato ações em tribunal contra uma decisão de consideram "ilegal e discriminatória".

Mais recentemente, alguns fundos de investimento, como a `gigante` Blackrock, meteram mesmo uma ação de injunção contra a venda do Novo Banco.

Este grupo de fundos divulgou nos últimos meses vários comunicados de imprensa a dar conta do que ia fazer para recuperar o investimento e também a defender um acordo para minorar as perdas sofridas.

Alertaram nomeadamente que, apesar das melhorias que Portugal conseguiu, essa decisão do banco central continua a pesar sobre o país, dando como exemplo os custos da dívida pública, mas também os ainda altos custos de financiamento do setor bancário.