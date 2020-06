Novo Banco. Centeno garante não ter arrependimentos

Sem arrependimentos, Mário Centeno garante estar de consciência tranquila em relação ao processo de venda do Novo Banco, em 2017. O antigo ministro das Finanças, em entrevista ao Podcast do PS "política com palavra" admite que, na altura, foram estudadas todas as alternativas e que, perante as informações disponíveis, fez o que se impunha em relação à instituição bancária.