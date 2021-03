Novo Banco com menos 287 trabalhadores e 28 agências em 2020

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) referente aos prejuízos de 1.329,3 milhões de euros, o banco informa que terminou o ano com 4.582 trabalhadores, menos 287 que os 4.869 de 2019.

A redução tem em conta "o efeito da transferência de Espanha para operações descontinuadas".

Já quanto a agências, a instituição presidida por António Ramalho fechou o ano passado com 359 balcões (358 em Portugal), menos 28 que os 387 com que tinha terminado o ano de 2019.

"Os custos com pessoal totalizaram 245,6 milhões de euros (-0,3% em termos homólogos). A redução desde 2016 (-19,1%) resulta da recalibração continua do modelo de negócio em prol do incremento da eficiência", pode ler-se no comunicado do banco.

Já os "gastos gerais administrativos diminuíram 5,4% face a 2019, totalizando 153,2 milhões de euros".

"Esta redução reflete os impactos da política de racionalização e otimização em curso, que permitiu reduzir em 33,8% o valor destes gastos nos últimos cinco anos", de acordo com o banco liderado por António Ramalho.