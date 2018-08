Novo Banco com prejuízos de 231,2 milhões de euros

RTP23 Ago, 2018, 17:02 / atualizado em 23 Ago, 2018, 17:09 | Economia

Este valor representa uma uma melhoria de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o antigo BES apresentou também um resultado negativo de 290 milhões de euros.

Mas é um resultado pior quando comparado com os três primeiros meses do ano.



Entre janeiro e abril o banco tinha apresentado lucros de 60,9 milhões de euros.





Em comunicado enviado às redações, o Novo Banco informa que "o resultado operacional comercial (sem resultados em operações financeiras) subiu 14,8% atingindo 116,9M€ contra 101,8M€ no período homólogo".





O Banco adianta que "neste trimestre realizou com sucesso a emissão de obrigações subordinadas Tier 2 no montante de 400M€ o que permitiu o aumento do rácio provisório de capital total para 14,7% no final do semestre. Esta emissão de obrigações foi efetuada em conjunto com ofertas de aquisição e de troca que permitiram recomprar e extinguir 1036M€ em valor nominal, isto é, cerca de 30% das obrigações seniores que estavam emitidas no mercado, o que contribui para a melhoria futura da margem financeira".





De acordo com o Novo Banco, "estas ofertas de aquisição e de troca tiveram contudo um efeito negativo nos resultados do período no montante de -79,0M€".





Diz ainda a instituição bancária que "os resultados no 1.º semestre de 2018 tiveram também o efeito negativo da anulação de prejuízos fiscais reportáveis no montante de -31,0M€, que estavam registados em ativos por impostos diferidos (AIDs), que de acordo com a revisão do plano de negócios não preenchem as condições para serem considerados no ativo do Banco".





Sem estes dois efeitos, "o Grupo NOVO BANCO teria apresentado um resultado negativo de 121,2M€ no 1.º semestre de 2018".